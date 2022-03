Premium Het beste van De Telegraaf

Nederland klaart klusje tegen Canada met speels gemak Oranje-tennissers willen meer: ’Vorige keer hadden we niet veel te vertellen’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

De Nederlandse Davis Cup-ploeg is in opperbeste stemming na de winst van Wesley Koolhof (l) en Matwé Middelkoop in het dubbelspel tegen Canada. Ook Botic van de Zandschulp (midden), Robin Haase en Tallon Griekspoor (r) vieren het feestje mee. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Natuurlijk, het niemendalletje tegen Canada (4-0 zege in Den Haag) zegt niks over de prestaties van het Nederlands Davis Cup-team in de komende jaren, maar dat laat onverlet dat die ploeg er goed voorstaat. En belangrijker: er zit nog rek in de formatie van captain Paul Haarhuis.