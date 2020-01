Bertens moet meerdere erkennen in Osaka

In tegenstelling tot de eerdere wedstrijden in dit toernooi, verloor Bertens de eerste set. Met 6-3 was de Japanse net te sterk.

Maar de Wateringse kwam knap terug in de wedstrijd en liet zien dat het met het niveau tot nu toe in 2020 wel goed zit. Zo pakte ze de tweede set met 6-3. Alles kwam - net als alle andere partijen voor Bertens in Brisbane - aan op een derde en beslissende set.

Bloedstollend

In een bloedstollende eerste game van die set kreeg Bertens in totaal vier breakpunten op de service van Osaka, maar op soms miraculeuze wijze wist ze die weg te werken. Bij een 2-3 stand voor Osaka brak ze ineens door de service van de Nederlandse heen, die een midner opslagbeurt had en dat meteen moest bekopen met belangrijk gameverlies.

Bij 4-2 kreeg Bertens dan toch weer een breakpunt, maar die wist ze helaas voor haar niet te verzilveren. Daardoor liep de Japanse uit tot 5-2. Bertens kwam op haar eigen service nog terug tot 5-3, maar Osaka serveerde de wedstrijd uit (op love) en zichzelf naar de halve finales: 6-3.