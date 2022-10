Van de Zandschulp overmeesterd door Djokovic: ’Beste speler van het moment’

Van de Zandschulp had in zijn eerste ronde een makkie. Hij leverde slechts twee games in tegen Beibit Zhukayev. Djokovic won twee dagen later met dezelfde cijfers van Cristian Garin. De Serviër pakte vorige week nog overtuigend de titel in Tel Aviv en verkeert zodoende in supervorm. Zijn Nederlandse tegenstander liet zien ook niet in een behoorlijke vorm te verkeren en kon in de openingsfase uitstekend meedoen met de 21-voudig grandslamwinnaar.

Totdat er bij een 3-2 stand ineens drie breakkansen waren voor Djokovic. De eerste werkte Van de Zandschulp nog weg, maar daarna deed een dubbele fout hem de das om. Een kans was er nog om terug te breaken, maar hij benutte die niet en dus won Djokovic de eerste set.

In de tweede set wist Djokovic zijn break een game eerder af te dwingen. De veer leek daardoor gebroken bij Van de Zandschulp, die even later zelfs een dubbele break achterstand moest incasseren. Door de hele partij heen waren er regelmatig punten, waarop de nummer 34 van de wereld zijn klasse liet zien, maar de klasse van Djokovic was simpelweg te groot. Van de Zandschulp kreeg ook nog wel een kans op een break terug, maar wist deze andermaal niet te verzilveren. Met zijn vierde break van de dag sloeg Djokovic zichzelf overtuigend naar de laatste acht. Daar wacht Karen Khachanov.

Maar één fout

„Mijn gevoel na afloop is dat ik tegen de beste speler van dit moment heb gespeeld. Ik denk dat hij maar één bal fout heeft geslagen in de hele wedstrijd”, zei Van de Zandschulp na afloop. „Ik speelde een heel erg goede eerste set, maar ik speelde één mindere game, terwijl ik twee keer kansen had in zijn game. En ook mijn statistieken waren best redelijk als je kijkt naar bijvoorbeeld mijn service. En toch stond er 6-3 op het bord.”

Djokovic staat weliswaar ’slechts’ op de zevende plek van de wereldranglijst, toch is hij volgens Van de Zandschulp de beste speler van dit moment. „Het voelde wel alsof hij in topvorm is, al heb ik nooit eerder tegen hem gespeeld. Maar ja, ik heb één gratis punt gekregen van hem”, aldus de 27-jarige Nederlander. „In elke bal zit wat. En hoe hij soms achter ballen zit en ze nog terug krijgt, is ongelooflijk en af en toe te bizar voor woorden. Dit was de pittigste loting als je kijkt naar in welke vorm iedereen is. Maar ja, dat hoort er af en toe bij.”

Een praatje met de voormalig nummer 1 van de wereld zat er niet meer in. „Ik heb hem niet echt meer gesproken. Je moet hier elke dag spelen, dus iedereen doet snel zijn ding en probeert zo snel mogelijk terug te gaan naar het hotel.”

Spel lezen

Djokovic zei dat hij even tijd nodig had om het spel van Van de Zandschulp te ’lezen’, omdat hij nog nooit tegen de Nederlander had gespeeld. „In de tweede set kwam ik wat beter door de ballen heen en liet ik hem wat meer werken. Ik weet dat als je hem de tijd geeft, hij een erg goede speler is. Dan kan hij schade aanrichten. Al met al was het een solide optreden van me.”