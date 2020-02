Beachvolleyballers in onzekerheid door coronavirus

„In onze planning staat dat we in april twee toernooien spelen in China”, zegt Madelein Meppelink, die samen met Sanne Keizer een duo vormt, tijdens een bijeenkomst in het Noordwijkse Huis ter Duin. „De wereldvolleybalbond heeft nog geen beslissing genomen of die toernooien doorgaan. Voor onze voorbereiding is het niet cruciaal, maar ik speel liever wel dan niet. Van competitie word je nu eenmaal beter.”

Robert Meeuwsen, die samen met Alexander Brouwer in Rio de Janeiro olympisch brons won, ziet ook een lichtpuntje wanneer hun Chinese toernooien (in mei voor de mannen) niet doorgaan. „Dan kunnen we wellicht naar de Grand Prix in Zandvoort en dat lijkt me als liefhebber geweldig.” Het duo heeft dezelfde sponsor als Max Verstappen. „Als we naar Zandvoort gaan, kunnen we dus wellicht ook wel een bezoekje brengen aan de paddock.”

De GP van Hongkong (paardensport), die deel uitmaakt van de lucratieve Masters Serie, gaat niet door vanwege het coronavirus.