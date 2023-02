Basketbalster Brittney Griner tekent na arrestatie in Rusland nieuw contract in WNBA

Griner werd bijna een jaar geleden aangehouden op een luchthaven in Moskou omdat ze werd verdacht van drugssmokkel. In de handbagage van de 31-jarige speelster van Phoenix Mercury was hasjolie gevonden, zei de Russische douane. Griner kreeg een celstraf en werd in december vrijgelaten.

„Het is een geweldige dag voor ons allemaal”, zei clubmanager Jim Pitman over de terugkeer. „We misten Brittney elke dag dat ze weg was en hoewel het basketbal niet onze eerste zorg was, werd haar aanwezigheid op de vloer, in onze kleedkamer en binnen onze gemeenschap enorm gemist. We zullen de middelen van onze organisatie blijven gebruiken om haar te ondersteunen, op en naast de vloer, en we zijn heel blij voor haar dat ze terug kan keren in het basketbal, waar ze zo dol op is. Dit is een speciale contractondertekening.”

Griner werd in 2016 en 2021 olympisch kampioen met de Amerikaanse basketbalploeg.