Lewandowski test voor kwetsbaar Nederland

„En er is een aantal spelers dat die plek nog moet verdienen”, zei Van Gaal, die een duidelijke ’maar’ liet volgen. „Ook de spelers die in Oranje altijd hebben geleverd, moeten bij hun club gaan leveren. Het is niet zo dat het vrijblijvend is. Je bent in vorm of je bent niet in vorm. Op dit moment zijn er spelers die een grote rol in de kwalificatie hebben geleverd niet in vorm. Maar vorm is op het WK een belangrijk punt.” Van Gaal doelde daarbij op Davy Klaassen en Stefan de Vrij.

Duidelijk is dat het reeds uitgeschakelde Polen, tegen wie Oranje bij winst de eerste plaats zo goed als zeker veilig stelt, dit keer wél met Robert Lewandowski aantreedt. „In alle duels onder mijn leiding hebben we te veel doelpunten toegestaan. Lewandowksi is de beste spits van de wereld, dus dit wordt een echte test.”

De dinsdagtraining in Zeist was hoopgevend. „Elf tegen elf doe ik altijd. Tactisch. Dan wordt Polen gesimuleerd door de reserves en speelt het A-team dus tegen Polen. Dat was zo’n goede training, echt een fantastische training, maar het bleef 0-0.”