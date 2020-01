Sport Kort: Djokovic leidt Servië naar finale

Tennis: Eerste WTA-titel van 2020 naar Alexandrova

08.13 uur: De Russische tennisster Ekaterina Alexandrova heeft de eerste WTA-titel van het nieuwe decennium veroverd. De 25-jarige Russin rekende in de finale van het toernooi in de Chinese stad Shenzhen af met Elena Rybakina: 6-2 6-4. Rybakina is geboren in de Russische hoofdstad Moskou, maar komt uit voor Kazachstan.

Alexandrova veroverde niet alleen de eerste WTA-titel van 2020, ze bezorgde zichzelf ook haar eerste toernooizege. De huidige nummer 34 van de wereld bereikte in 2018 als qualifier al eens de finale in Linz, maar daarin moest ze buigen voor Camila Giorgi uit Italië. De 20-jarige Rybakina, die op de wereldranglijst twee plekken onder Alexandrova staat, pakte vorig jaar in Boekarest al haar eerste titel op het hoogste niveau. Ze haalde ook de finale in Nanchang, maar die verloor de Oost-Europese tennisster.

Tennis: Servië als eerste naar finale ATP Cup

08.09 uur: De Servische tennissers hebben zich geplaatst voor de finale van het nieuwe toernooi om de ATP Cup. Dusan Lajovic en Novak Djokovic wonnen beide enkelspelen, waardoor het duel met Rusland in de halve finales al na twee partijen was beslist. Servië treft zondag in de eindstrijd in Sydney de winnaar van het duel tussen gastland Australië en Spanje.

De 29-jarige Lajovic verraste Karen Chatsjanov, die een stuk hoger staat op de wereldranglijst. De mondiale nummer 34 won met 7-5 7-6 (1) van de nummer 17 van de wereld. De toeschouwers kregen daarna een spectaculair duel te zien tussen Djokovic en Daniil Medvedev, twee van de beste hardcourttennissers van dit moment. Het bijna 3 uur durende gevecht ging in drie sets naar de nummer 2 van de wereld: 6-1 5-7 6-4.

Djokovic verloor de voorgaande twee duels met de Russische nummer 5 van de wereldranglijst, maar hij had op de ATP Cup de juiste tactiek gevonden om de verliezend finalist van de US Open te bedwingen.

Volleybalsters hebben nog twee zeges nodig voor Tokio 2020

07.00 uur: De Nederlandse volleybalsters moeten zich zaterdag ten koste van Duitsland zien te plaatsen voor de finale van het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn. Het duel tussen beide buurlanden begint om 17.15 uur en wordt gevolgd door de tweede halve finale, tussen Turkije en Polen. Zondag strijden de twee overgebleven landen om één ticket voor Tokio 2020. De finale in Omnisport begint om 17.30 uur.

Op basis van de wereldranglijst geldt Oranje als favoriet om het olympische ticket te veroveren. De nummer 4 van de Spelen van Rio 2016, tevens vierde op het WK van 2018, is de hoogst gerangschikte ploeg van de vier teams die het slotweekend ingaan. Nederland bezet de zesde plaats, Duitsland is slechts vijftiende. Op papier komt Turkije het dichtst in de buurt van Oranje. Maar het team dat door voormalig Nederlands bondscoach Giovanni Guidetti wordt gecoacht, heeft in Apeldoorn nog niet heel veel indruk gemaakt. Polen deed dat, onder meer door een overwinning in de groep op Oranje, wel. Met name door de lengte die de ploeg bezit.