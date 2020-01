Sport Kort: Nadal met Spanje in finale ATP Cup tegen Servië van Djokovic

Basketbal: Basketballers 3x3 willen met Slagter naar de Spelen

13.44 uur: Basketballer Arvin Slagter speelde meer dan 130 interlands voor Oranje en gaat nu proberen als lid van het 3x3-team zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. De 34-jarige Amsterdammer is net als Ross Bekkering toegevoegd aan de selectie, die verder bestaat uit Aron Royé, Dimeo van der Horst, Sjoerd van Vilsteren, Jesper Jobse en Kasper Averink.

„We hebben in 2019 met de 3x3-mannen goed gepresteerd”, zegt bondscoach Brian Benjamin. „Maar we hebben niet de laatste stap kunnen zetten naar de medailles. Met het toevoegen van Arvin en Ross aan de selectie krijgen we er kwaliteit bij die we vroeger misten, waardoor we nu de strijd aan kunnen gaan met de absolute top in 3x3.” Slagter veroverde zes landstitels en vijf nationale bekers in Nederland en deed met Oranje mee aan het EK van 2015. De 32-jarige Bekkering is geboren in Canada, maar speelde lang in Nederland en heeft inmiddels ook een Nederlands paspoort. Hij kwam nooit uit voor Oranje.

Doel van de 3x3-ploeg is kwalificatie voor de Olympische Spelen van komende zomer. In Tokio staat drie tegen drie basketbal voor het eerst op het olympische programma, naast de traditionele vorm van vijf tegen vijf. Oranje heeft twee kansen om zich te plaatsen: op de olympisch kwalificatietoernooien in Delhi (18 tot en met 22 maart) en Boedapest (24 tot en met 26 april).

„We gaan ons optimaal voorbereiden om ons in Delhi of Boedapest te plaatsen en onze olympische droom waar te maken”, aldus Benjamin. De 3x3-basketballers pakten zilver op de WK’s van 2017 en 2018. Op het mondiale toernooi van afgelopen jaar in Amsterdam strandde Oranje in de groepsfase.

Tennis: Nadal met Spanje naar finale ATP Cup

13.21 uur: De Spaanse tennissers kunnen na de Daviscup ook de ATP Cup winnen. Roberto Bautista Agut en Rafael Nadal bezorgden hun land een plek in de finale van het nieuwe landentoernooi door Australië in de halve finales te verslaan.

Spanje neemt het zondag in de eindstrijd op tegen Servië, wat betekent dat het in Sydney tot een duel komt tussen Nadal en Novak Djokovic, de nummers 1 en 2 van de wereld. De Serviërs hadden eerder op de dag met 3-0 gewonnen van Rusland. Dusan Lajovic klopte Karen Chatsjanov met 7-5 7-6 (1), waarna Djokovic in een meeslepende partij wist te winnen van Daniil Medvedev: 6-1 5-7 6-4. Ook het afsluitende dubbel ging naar Servië (6-4 7-6 (7)).

De tweede halve finale, tussen Spanje en Australië, was vooral een mentaal gevecht. Zo stond Bautista Agut onverstoorbaar te tennissen tegen Nick Kyrgios, die zijn emoties weer eens niet onder controle had. Captain Lleyton Hewitt deed langs de kant verwoede pogingen om in te praten op zijn grillige landgenoot, die in de tweede set uit woede zijn racket kapot sloeg op het hardcourt nadat hij in de vijfde game was gebroken. Bautista Agut maakte het karwei daarna koel af: 6-1 6-4.

De 20-jarige De Minaur toonde heel wat meer vechtlust dan Kyrgios. De nummer 18 van de wereld brak Nadal direct in de eerste game en haalde zo de eerste set binnen (6-4). De Australische kopman liet ook in de tweede set bij vlagen prachtig tennis zien, maar hij werd in de twaalfde game gebroken en dat kostte hem gelijk de set (5-7). Het bleek een mentale klap die De Minaur niet meer te boven kwam. De beslissende set ging met 6-1 naar Nadal.

„Ik had in het begin wat minder energie dan normaal”, zei Nadal, die een dag eerder tegen België had verloren van David Goffin, maar daarna in het beslissende dubbel alsnog succesvol was. „Ik ga nu proberen wat te slapen. Het wordt een superzware finale. Hopelijk zijn we er klaar voor.”

Tennis: Pliskova gaat voor derde titel in Brisbane

11.11 uur: Karolina Pliskova kan zondag haar titel in Brisbane prolongeren. De nummer 2 van de wereld bereikte opnieuw de eindstrijd van het Australische WTA-toernooi, door Naomi Osaka in de halve finales te verslaan. Pliskova overleefde een matchpoint in de tweede set en trok de partij daarna naar zich toe: 6-7 (10) 7-6 (3) 6-2.

Karolina Pliskova Ⓒ Hollandse Hoogte

De 27-jarige Tsjechische won het toernooi van Brisbane in 2017 en was vorig jaar opnieuw de sterkste. Ze bereikte daarna op de Australian Open de halve finales, waarin Osaka te sterk bleek. De Japanse pakte vervolgens de grandslamtitel in Melbourne. Zaterdag kwamen de voormalige nummers 1 van de wereld elkaar in Brisbane weer tegen.

Osaka had in de kwartfinales Kiki Bertens in drie sets verslagen. De 22-jarige Japanse moest het daarna in een partij van bijna 3 uur echter afleggen tegen Pliskova, die de Amerikaanse Madison Keys in de finale treft. Keys versloeg met Petra Kvitova een landgenote van Pliskova: 3-6 6-2 6-3.

Basketbal: Bucks en Lakers blijven winnen

09.05 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks en Los Angeles Lakers zijn dit seizoen amper te verslaan in de NBA. De Bucks schreven bij Sacramento Kings hun 34e zege bij: 127-106. De Lakers boekten bij Dallas Mavericks hun 31e overwinning van dit basketbaljaar. De ploeg uit LA verloor zeven keer.

De Bucks incasseerden onlangs tegen San Antonio Spurs hun zesde nederlaag, maar de ploeg van de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo herpakte zich snel. In Sacramento bleef de Griek weliswaar steken op ’slechts’ 13 punten en 10 rebounds, maar Khris Middleton (27 punten, 11 rebounds) en Eric Bledsoe (24 punten) zorgden toch voor een ruime zege. De Bucks hebben nu al in 64 wedstrijden op rij 100 punten of meer gemaakt. De laatste ploeg die zo’n lange reeks neerzette, was Dallas Mavericks in 1986 (67 wedstrijden).

De Lakers zegevierden in Dallas met 129-114, vooral dankzij het duo LeBron James (35 punten, 16 rebounds) en Kyle Kuzma (26 punten). Luka Doncic, de Sloveense uitblinker van de Mavericks, tekende voor 25 punten en 10 rebounds.

Hockey: Oranjevrouwen beginnen Pro League met winst

08.39 uur: De Nederlandse hockeysters zijn de tweede editie van de Pro League begonnen met een soepele zege op China. De ploeg van bondscoach Alyson Annan, met Ilse Kappelle als debutante, versloeg het gastland in Changzhou met 3-0. Ginella Zerbo nam twee doelpunten voor haar rekening, tussendoor kwam ook Laurien Leurink tot scoren.

Zerbo zette Oranje na 8 minuten op voorsprong. Ze bekroonde een mooie actie van Felice Albers over de achterlijn met een doelpunt. In de eerste minuut na rust verdubbelde Leurink de voorsprong. Ze kon de bal vrij intikken, na voorbereidend werk van Malou Pheninckx en Xan de Waard. De hockeysters van Annan hadden weinig te duchten van China en beslisten het duel via wederom Zerbo. De aanvalster van SCHC tikte de bal in nadat een strafcorner van Frédérique Matla op de lat was gevlogen en de Chinese keepster ook de rebound had gekeerd. In derde instantie was het via Zerbo wel raak.

Eva de Goede miste in de slotfase nog een strafbal. Oranje, dat vorig jaar de eerste editie van de Pro League won, neemt het zondag opnieuw op tegen China.

Tennis: Pegula houdt Wozniacki uit finale

08.27 uur: De Amerikaanse tennisster Jessica Pegula heeft Caroline Wozniacki uit de finale gehouden op het WTA-toernooi van Auckland. De nummer 82 van de wereld versloeg de Deense, die later deze maand op de Australian Open afscheid neemt, in drie sets: 3-6 6-4 6-0. Pegula voorkwam daarmee een finale tussen de vriendinnen Wozniacki en Serena Williams, die samen wel in de eindstrijd van het dubbelspel staan.

Wozniacki had in de kwartfinales een einde gemaakt aan de zegereeks van de Duitse Julia Görges, die de afgelopen twee jaar de beste was in Auckland. De voormalig nummer 1 van de wereld, in 2018 winnares van de Australian Open, is bezig aan haar laatste weken op de WTA Tour. De 29-jarige Deense wil dat graag bekronen met een finaleplaats in Nieuw-Zeeland, maar ondanks luide aanmoedigingen van het publiek moest ze het afleggen tegen Pegula.

De 25-jarige Amerikaanse treft haar 13 jaar oudere landgenote Serena Williams in de finale. De 23-voudig grandslamwinnares, nummer 10 van de wereld, was veel te sterk voor de 18-jarige Amerikaanse Amanda Anisimova (6-1 6-1). Williams veroverde in 1999 haar eerste WTA-titel en kan zondag haar 73e toernooizege boeken.

Tennis: Eerste WTA-titel van 2020 naar Alexandrova

08.13 uur: De Russische tennisster Ekaterina Alexandrova heeft de eerste WTA-titel van het nieuwe decennium veroverd. De 25-jarige Russin rekende in de finale van het toernooi in de Chinese stad Shenzhen af met Elena Rybakina: 6-2 6-4. Rybakina is geboren in de Russische hoofdstad Moskou, maar komt uit voor Kazachstan.

Alexandrova veroverde niet alleen de eerste WTA-titel van 2020, ze bezorgde zichzelf ook haar eerste toernooizege. De huidige nummer 34 van de wereld bereikte in 2018 als qualifier al eens de finale in Linz, maar daarin moest ze buigen voor Camila Giorgi uit Italië. De 20-jarige Rybakina, die op de wereldranglijst twee plekken onder Alexandrova staat, pakte vorig jaar in Boekarest al haar eerste titel op het hoogste niveau. Ze haalde ook de finale in Nanchang, maar die verloor de Oost-Europese tennisster.

Novak Djokovic Ⓒ EPA

Tennis: Servië als eerste naar finale ATP Cup

08.09 uur: De Servische tennissers hebben zich geplaatst voor de finale van het nieuwe toernooi om de ATP Cup. Dusan Lajovic en Novak Djokovic wonnen beide enkelspelen, waardoor het duel met Rusland in de halve finales al na twee partijen was beslist. Servië treft zondag in de eindstrijd in Sydney de winnaar van het duel tussen gastland Australië en Spanje.

De 29-jarige Lajovic verraste Karen Chatsjanov, die een stuk hoger staat op de wereldranglijst. De mondiale nummer 34 won met 7-5 7-6 (1) van de nummer 17 van de wereld. De toeschouwers kregen daarna een spectaculair duel te zien tussen Djokovic en Daniil Medvedev, twee van de beste hardcourttennissers van dit moment. Het bijna 3 uur durende gevecht ging in drie sets naar de nummer 2 van de wereld: 6-1 5-7 6-4.

Djokovic verloor de voorgaande twee duels met de Russische nummer 5 van de wereldranglijst, maar hij had op de ATP Cup de juiste tactiek gevonden om de verliezend finalist van de US Open te bedwingen.

Volleybalsters hebben nog twee zeges nodig voor Tokio 2020

07.00 uur: De Nederlandse volleybalsters moeten zich zaterdag ten koste van Duitsland zien te plaatsen voor de finale van het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn. Het duel tussen beide buurlanden begint om 17.15 uur en wordt gevolgd door de tweede halve finale, tussen Turkije en Polen. Zondag strijden de twee overgebleven landen om één ticket voor Tokio 2020. De finale in Omnisport begint om 17.30 uur.

Op basis van de wereldranglijst geldt Oranje als favoriet om het olympische ticket te veroveren. De nummer 4 van de Spelen van Rio 2016, tevens vierde op het WK van 2018, is de hoogst gerangschikte ploeg van de vier teams die het slotweekend ingaan. Nederland bezet de zesde plaats, Duitsland is slechts vijftiende. Op papier komt Turkije het dichtst in de buurt van Oranje. Maar het team dat door voormalig Nederlands bondscoach Giovanni Guidetti wordt gecoacht, heeft in Apeldoorn nog niet heel veel indruk gemaakt. Polen deed dat, onder meer door een overwinning in de groep op Oranje, wel. Met name door de lengte die de ploeg bezit.