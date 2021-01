Jeffrey de Zwaan direct uitgeschakeld bij The Masters

De Zwaan ging met 6-5 ten onder tegen Daryl Gurney, waardoor Michael van Gerwen de enige Nederlander in de achtste finales is. Mighty Mike hoefde geen partij in de eerste ronde te spelen en komt zaterdagavond in actie tegen Jonny Clayton, die José de Sousa met 6-5 van zich af schudde.

Peter Wright is titelverdediger in Milton Keynes, hij was vorig jaar in de eindstrijd met 11-10 te sterk voor Michael Smith. Snakebite treft zaterdagavond in zijn eerste wedstrijd Simon Whitlock.