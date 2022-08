Odysseas Vlachodimos bereikt persoonlijk akkoord met Ajax

Het Amsterdamse bod van negen miljoen euro nadert de vraagprijs van Benfica, die tien miljoen euro plus bonussen bedraagt. Het is de verwachting dat beide partijen elkaar kunnen vinden. Als dat gebeurt, zullen alle ogen op de juridische afdeling van Ajax zijn gericht.

Hoewel Ajax op hoofdlijnen akkoord is met verdedigende middenvelder Florian Grillitsch (27), die transfervrij overkomt van Hoffenheim, en volgens bronnen rondom de club overeenstemming heeft met Sevilla en Lucas Ocampos (28) over de huur van de Argentijnse buitenspeler, is het papierwerk nog steeds niet in orde. Daardoor zijn die deals nog altijd niet bevestigd in een persbericht.