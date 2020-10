Wout Poels begint extra licht te geven in Vuelta: ’Eerste tien best realistisch’

Wout Poels: ,,De eerste tien halen is best realistisch.” Ⓒ Foto Getty Images

AMSTERDAM - Waar Zuid-Limburger Tom Dumoulin in de Vuelta door zijn ploeg een paar dagen in de spaarstand is gezet, begint de Noord-Limburger Wout Poels juist extra licht te geven. Na de kruistocht die de Tour de France voor hem werd, door een val op de openingsdag, gooide de gelegenheidskopman van Bahrain-McLaren zich aan het slot van de derde etappe vol bravoure in het gevecht om de dagzege. Een overwinning was (nog) te hoog gegrepen, maar de inspanning smaakt naar meer.