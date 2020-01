FC Groningen stemt in met transfer Kaj Sierhuis

Kaj Sierhuis Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Marc Overmars is er toch in geslaagd om de transfer van Kaj Sierhuis (21) naar Stade Reims vlot te trekken. Ajax en FC Groningen kwamen eerder in een spagaat terecht, omdat niemand een beslissing kon nemen over de door FC Groningen gehuurde spits van Ajax. Ajax en Stade Reims bereikten donderdagmiddag een akkoord over de transfersom van vier miljoen euro, waarna FC Groningen nog even tegenstribbelde. Maar technisch directeur Mark-Jan Fledderus heeft het licht inmiddels op groen gezet.