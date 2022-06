Botic van de Zandschulp mist finale op Queen’s na nederlaag tegen Matteo Berrettini

De openingsgame was meteen een prooi voor Berrettini, vorig jaar nog verliezend finalist op Wimbledon. Bij een 3-2 achterstand werd Van de Zandschulp voor het eerst gebroken, nadat hij bijna een kwartier lang had standgehouden. Pas bij het negende breekpunt moest de 26-jarige tennisser uit Wageningen buigen na een dubbele fout. Met een 3-5 achterstand lukte het de Nederlander om de Italiaan terug te breken, maar hij wist er niet van te profiteren omdat Berrettini meteen weer terug brak en zo de eerste set met 6-4 naar zich toe trok.

In de tweede set nam Berrettini meteen een voorsprong. In de zesde game met een 3-2 achterstand voor Van de Zandschulp en een breekpunt tegen besloot de umpire de wedstrijd te onderbreken. Het was weer gaan regenen. De Nederlander was er op zijn zacht gezegd niet blij mee. „Je stopt de partij niet bij 40-30, zoiets doe je alleen bij het begin van een game”, beet hij de umpire toe. Na een onderbreking van een half uurtje leverde Van de Zandschulp zijn eigen game in en zag Berrettini snel uitlopen naar de tweede setwinst: 6-3.

De partij begon ruim een half uur later, omdat het regende in Londen. Matteo Berrettini (m) wordt drooggehouden. Ⓒ ANP/HH

Met het behalen van de finale zou Van de Zandschulp in de voetsporen van Tom Okker zijn getreden. Die haalde in 1968 als laatste Nederlander de finale op Queen’s. Het grastoernooi in Londen is een voorbereidingstoernooi op Wimbledon, dat eind deze maand begint.

Van de Zandschulp haalde een maand geleden nog de finale op het graveltoernooi in München, maar gaf daarin uiteindelijk op vanwege ademhalingsproblemen. Op het gras van Rosmalen strandde hij vorige week al in de eerste ronde.