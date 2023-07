Roord keert als speelster van Manchester City terug in Engeland

„Ik heb dit altijd een fantastische club gevonden met veel kwaliteit”, zei Roord. „Ik hou echt van de manier waarop ze spelen en ik heb het gevoel dat het perfect bij me past. Er zit veel kwaliteit in het team en het is een jonge ploeg met veel potentie, wat erg belangrijk is voor mij. Ik kijk er naar uit om bij Manchester City te beginnen.”

De transfer betekent voor Roord een terugkeer naar Engeland, waar ze eerder tussen 2019 en 2021 voor Arsenal uitkwam. De middenveldster speelde de laatste twee jaar bij VfL Wolfsburg. Eerder droeg ze in Duitsland ook twee jaar het shirt van Bayern München. Ze speelde in Nederland voor FC Twente.

Roord zit in de Oranje-selectie van bondscoach Andries Jonker voor het aankomende WK, dat deze maand in Australië en Nieuw-Zeeland op het programma staat.

Bekijk hier de tweet.