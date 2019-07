’Bale beledigt fans Real Madrid’

De 30-jarige vleuegelaanvaller tekende in de zomer van 2013 een contract bij Real Madrid, maar nog altijd kan hij zich uitermate gebrekkig uitdrukken in het Spaans. „Kom op, Gareth, doe een interview. Laat jezelf horen”, vindt Toshack. „Je bent hier nu zes of zeven jaar en spreekt nog steeds de taal niet. Dat is een belediging voor de mensen voor wie je het doet”, zegt Toshack in gesprek met BBC Radio 5.

De 70-jarige manager uit Cardiff had in zijn loopbaan zowel Real Madrid als Wales onder zijn hoede. „Het gaat niet goed met Bale in Spanje. Dat stemt mij verdrietig. „Hij is erg belangrijk geweest voor Real Madrid. Het is jammer dat hij zich niet een beetje meer geeft aangepast aan het land waar hij woont, aan de supporters die hem elke week zien. Neem wat tijd, en leer de taal.”

Of Bale het Spaans ooit machtig zal worden, is zeer de vraag. De linkspoot komt niet voor in de plannen van trainer Zinedine Zidane, en zou mogen vertrekken. Bale leek bij het Chinese Jiangsu Suning nog veel te rijker te kunnen worden dan hij al is, maar die transfer ketste af. Als hij niet voor 8 augustus een andere club vindt, moet The Golfer zeker nog een half jaar in Madrid blijven. Misschien kan hij er dan een snelcursus tegenaan gooien.

