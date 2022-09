’Van der Poel achtervolgde kloppende pubers tot in hun hotelkamer’

Op beelden klopt een van hen op de kamerdeur van Van der Poel. Amper een seconde later klinkt er al gegil en wordt het beeld onduidelijk, wat er op duidt dat het niet de eerste keer was. De wielrenner stond waarschijnlijk al op scherp wachtend op nieuw geklop. De meiden vluchtten hun kamer in, waar ook Van der Poel lijkt op te duiken. Vervolgens eindigt de video.

De oudste van de drie meisjes heeft inmiddels laten weten, dat ze geen weet hadden van het feit dat er een wielrenner tegenover hun kamer sliep. Hun ouders lagen op een aparte kamer ernaast. Die zouden gedacht hebben dat de tieners een horrorfilm aan het kijken waren, waardoor ze niet ingrepen ondanks het lawaai. De ouders zouden ook weten dat het jongste meisje wel vaker „knock and run” speelt in hotels.

„Voor jullie is dit een spelletje, maar ik heb een belangrijke wedstrijd morgen”, zou Van der Poel gezegd hebben in een video die (nog) niet online staat, maar wel gezien is door het Algemeen Dagblad. Hij zou de ouders ook duidelijk gemaakt hebben dat de meisjes hem al meermaals gestoord hadden, maar veel meer dan scheldwoorden kreeg hij niet als antwoord.

Wel kreeg hij het verwijt dat hij een duw uitgedeeld zou hebben aan een van de meiden. Hierbij zou ze gevallen zijn en een lichte brandwond hebben opgelopen op haar elleboog. De discussie is vervolgens verder gegaan, waarbij Van der Poel volgens het Australische gezin gedreigd zou hebben. Niet veel later kreeg hij de mededeling dat de politie al onderweg was.

Van der Poel werd uiteindelijk meegenomen naar het politiebureau, waar hij tot diep in de nacht vastzat. Het gevolg was dat hij amper sliep en in de wegrit van zondag al na 30 kilometer in de remmen kneep. Maandag moest hij voor de rechter verschijnen voor het incident en kreeg hij een boete van omgerekend zo’n 1000 euro opgelegd. Van der Poel ging in beroep tegen de uitspraak, maar ook de Australische familie is niet blij. Zij vinden de boete juist een te lage straf en hebben de beelden ook laten zien aan de lokale politie.

