Japanse publiekslieveling zet AZ-pechvogel in het zonnetje

Daar kreeg Sugawara van elftalleider Ari Menmi het wedstrijdshirt van Hatzidiakos overhandigd. De verdediger scheurde de voorste kruisbanden van zijn linkerknie. Sugawara toonde het shirt aan het publiek terwijl zijn medespelers applaudisseerden. Vanaf de tribune zwaaide en klapte Panta terug. Dat AZ dit kalenderjaar voor de twintigste keer de nul hield, was een extra hommage aan het adres van de verdediger.

De blessure was hard aangekomen bij AZ. Niet alleen bij de speler zelf, die op veertienjarige leeftijd de jeugdopleiding van Panathinaikos verruilde voor die van AZ, maar ook bij de Alkmaarse spelersgroep. Hatzidiakos (22) is zeer geliefd in de kleedkamer van AZ en maakte de afgelopen maanden een stormachtige ontwikkeling door. Het leverde hem zelfs een debuut in het Griekse nationale elftal op.