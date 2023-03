Nieuw akkoord met FIFA: clubs krijgen meer compensatie voor afstaan internationals

„Dit is een belangrijke dag voor de toekomst van het voetbal en zijn stabiliteit op de lange termijn. We zijn erg blij om onze samenwerkingsovereenkomst met ECA, een belangrijke stakeholder die clubs uit heel Europa vertegenwoordigt”, aldus Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA.

Met het ondertekenen van de overeenkomst zijn de clubs akkoord gegaan met de internationale wedstrijdkalender. Een van de wijzigingen die de FIFA doorvoerde, is uitbreiding van het WK voor clubteams vanaf 2025.

De clubs krijgen voortaan ook veel meer compensatiegeld als ze hun spelers moeten afstaan voor het WK voor landenteams. Bij het WK van 2018 en 2022 was dat bedrag 209 miljoen dollar, bij de WK’s van 2026 en 2030 is dat met bijna 70 procent verhoogd tot 355 miljoen dollar (329 miljoen euro). „We zijn verheugd dat we deze baanbrekende overeenkomst hebben ondertekend”, aldus ECA-voorzitter Nasser Al-Khelaifi. „Met deze overeenkomst wordt de centrale rol van clubs in het voetbal wereldwijd erkend.”