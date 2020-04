Analyse: Eindelijk leiderschap op zwarte dag voor profvoetbal

Valentijn Driessen Ⓒ DE TELEGRAAF

Vrijdag 24 april 2020 is een zwarte dag in de geschiedenis van het betaalde voetbal. Een sportieve beslissing achter de vergadertafel is al een horrorscenario, maar clubs wel of niet laten promoveren en degraderen met een willekeurige pennenstreek, maakt het nauwelijks verteerbaar. Helemaal omdat de beslissing achteraf is genomen, omdat de KNVB als vereniging de reglementen niet op orde heeft.