Hoofdrol voor oud-Heraclied Robin Gosens bij remise tussen AS Roma en Atalanta

Atalanta had in Rome lange tijd de leiding. Aanvaller Ruslan Malinovski opende in de 26e minuut de score op aangeven van Robin Gosens, oud-speler van Heracles Almelo. Diezelfde Gosens kreeg in de 69e minuut zijn tweede gele kaart en moest vertrekken. AS Roma profiteerde een kwartier voor tijd van die overtalsituatie. Bryan Cristante was trefzeker. Diep in blessuretijd kreeg ook Roma-speler Roger Ibañez een rode kaart.

Marten de Roon deed de gehele wedstrijd mee bij Atalanta, waar Hans Hateboer in de selectie ontbrak. Sam Lammers bleef op de bank zitten. Rick Karsdorp had een basisplaats bij AS Roma en speelde de wedstrijd uit.

Atalanta deelt nu de derde plaats met Juventus, dat woensdag met 3-1 van Parma won. Beide clubs hebben na 32 wedstrijden 65 punten. Nummer 2 AC Milan staat op 66 punten. Milan ging woensdag onderuit tegen Sassuolo (1-2).