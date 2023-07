Eerste training in Boedapest valt na crash Pérez in het water

Sergio Pérez crashte al vroeg in de training. De ploeggenoot van Verstappen reed in de muur en zijn auto raakte daarbij flink beschadigd. Een takelwagen moest eraan te pas komen om de auto van Pérez van het circuit te halen. De Mexicaan bleef ongedeerd. Ook Carlos Sainz crashte in zijn Ferrari en zorgde daarmee voor een rode vlag.

George Russell reed in zijn Mercedes op intermediates de beste tijd tijdens de eerste oefensessie (1.38,795), die nog onder droge omstandigheden begon. Oscar Piastri van McLaren klokte de tweede tijd (+0,359), voor Lance Stroll (+1,218).

Sergio Pérez druipt af, terwijl zijn auto wordt weggetakeld. Ⓒ Getty Images

De Grand Prix van Hongarije wordt de eerste race zonder Nyck de Vries. Hij is bij AlphaTauri vervangen door Daniel Ricciardo, die ook geen tijd wist neer te zetten op het natte circuit. De race is zondag om 15.00 uur. Later op vrijdag volgt nog de tweede vrije training.

