Liverpool gaat vol voor Japanse revelatie

Technisch directeur Christoph Freund van de Oostenrijkse kampioen heeft bevestigd dat besprekingen gaande zijn tussen beide clubs. Volgens Britse media is de Engelse koploper bereid om 7 miljoen pond (ruim 8 miljoen euro) voor de 24-jarige international uit te trekken.

Minamino maakte onder meer in de verloren uitwedstrijd tegen Liverpool in de Champions League in oktober (4-3) grote indruk op de Engelse clubleiding. Hij speelt sinds 2015 voor Salzburg. Sindsdien bracht de trefzekere Aziaat 64 goals en 44 assists op zijn naam in 199 duels. De oud-speler van Cerezo Osaka scoorde tot dusver 11 keer in 22 interlands voor Japan.