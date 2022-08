Voetbal

Van Nistelrooy traint met 26 PSV-spelers richting kraker tegen AS Monaco

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy heeft met een grote groep van 26 spelers de afsluitende training voor de return in de derde voorronde van de Champions League tegen AS Monaco afgewerkt. Ook Carlos Vinicius, die net hersteld is van een hamstringblessure, stond op het trainingsveld. Er zijn nog vier af...