FIFA-preses Infantino diep geraakt door beschuldigingen

Infantino kwam eerder deze zomer in opspraak nadat bekend was geworden dat het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoek naar hem doet. De FIFA-preses heeft al toegegeven dat hij een geheime ontmoeting heeft gehad met de toenmalige Zwitserse aanklager Michael Lauber, die het onderzoek naar corruptie leidde bij de toekenning van het WK 2018 aan Rusland en het WK 2022 aan Qatar.

„Dat deed ik, omdat ik de schaduwen van het FIFA-verleden wilde verdrijven”, legde Infantino in Montreux toe. „Je kunt een organisatie niet naar de toekomst leiden als je het verleden niet hebt aangepakt. Het overleg met de federale aanklager vond plaats om te bekijken hoe we de lopende procedures konden versnellen. Sommige van deze zaken lopen nu nog door.”

Het onderhoud tussen Lauber en Infantino was in principe niet verboden, maar had moeten gebeuren bij justitie. De twee zouden elkaar echter in een hotel hebben ontmoet. Lauber is inmiddels onder druk van deze affaire afgetreden en zijn immuniteit is opgeheven. Tegen Infantino loopt in Zwitserland nu eveneens een onderzoek. De FIFA-voorzitter wordt ervan verdacht dat hij Lauber ertoe heeft aangezet misbruik van zijn functie te maken.

De ethische commissie van de FIFA heeft een voorlopig onderzoek tegen Infantino in deze zaak beëindigd wegens een gebrek aan bewijs. Sepp Blatter, de voorganger van Infantino die na een reeks van schandalen bij de FIFA in 2015 vertrok, sprak daar schande van. De huidige preses van de mondiale voetbalbond haalde op zijn beurt in Montreux indirect uit naar de vroegere voetbalbaas.

„De FIFA was verworden tot een ’zelfbedieningswinkel’ waarin honderden miljoenen verdwenen. Dat moesten we veranderen. We moesten de mentaliteit veranderen. Elke euro kunnen we bij de FIFA nu volgen: waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat.”

Sinds 2017 heeft de ethische commissie van de FIFA 56 sancties aan corrupte officials opgelegd, waarvan de helft levenslange schorsingen.