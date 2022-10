Oranje groepshoofd bij loting voor kwalificatie EK 2024

Oranje is groepshoofd en komt als groepswinnaar van de Nations League terecht in een poule van vijf landen. Datzelfde geldt voor de andere drie deelnemers aan het finaletoernooi van de Nations League, Kroatië, Spanje en Italië. De andere zes groepshoofden zijn Denemarken, Portugal, België, Hongarije, Zwitserland en Polen.

De sterkste landen die het Nederlands elftal kan treffen uit pot 2 zijn Frankrijk en Engeland.

53 landen

In totaal doen 53 landen mee aan de loting. Zeven groepen bestaan uit vijf landen en drie groepen uit zes. Rusland is vanwege de oorlog in Oekraïne uitgesloten van deelname. Duitsland is als organisator automatisch geplaatst voor het EK, waar over twee jaar 24 landen aan mee mogen doen. Oranje strandde afgelopen jaar bij het vorige EK in de achtste finales tegen Tsjechië.

De eerste speelronde voor de EK-kwalificatie is eind maart.