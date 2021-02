Atlético Madrid recht de rug met zege bij Villarreal

Atlético Madrid kwam in de 25e minuut op voorsprong. Verdediger Alfonso Pedraza van Villarreal kreeg het doelpunt op zijn naam. Stefan Savic (Atlético) kopte via hem raak. Invaller João Félix besliste het duel in de 69e minuut met schot in de verre hoek. Daarna leek de getergde Portugees, die vaak op de bank moet beginnen, zich richting coach Simeone af te reageren. Félix juichte ook amper na zijn fraaie goal.

Atlético Madrid staat nu op 58 punten. Barcelona klom dankzij een verdiende zege bij Sevilla (0-2) naar de tweede plek met 53 punten en een duel meer gespeeld. Nummer drie Real Madrid (52 punten) speelt maandag thuis tegen Real Sociedad en neemt met een zege de tweede plek weer in bezit.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga