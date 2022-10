Snelste seizoensgoal baat Weghorst en Besiktas niet

Weghorst was al na 31 seconden trefzeker en tekende daarmee voor het snelste doelpunt van dit seizoen in de Turkse competitie. De Nederlandse spits werd met een steekpass bediend door Jackson Muleka en haalde diagonaal uit met rechts. Het was zijn vierde doelpunt van het seizoen in de competitie.

Besiktas staat vijfde in de Turkse Süper Lig, met 19 punten na elf duels. Koploper Fenerbahçe heeft vier punten meer en nog een wedstrijd tegoed.