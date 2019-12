’Waar zit mijn tattoo ook alweer?’

In het treffen met de tweevoudig wereldkampioen uit Engeland was de Belg volledig bij de les, maar kort voor het duel moest Van den Bergh er nog even inkomen. De 25-jarige darter uit Antwerpen wilde trots wijzen op zijn tatoeage, maar wees op zijn verkeerde arm. Dit leidde tot hilariteit op sociale media.

Waarschijnlijk liet Van den Bergh zich in de luren leggen door de gespiegelde beelden op het grote scherm. Hij herstelde zijn ’foutje’ snel en mocht een uurtje later juichen. Zondag om 14.40 treft hij Nathan Aspinall in de kwartfinales van de mondiale titelstrijd.

Bekijk hieronder de beelden:

Programma kwartfinales WK darts

Nathan Aspinall - Dimitri Van den Bergh

Luke Humphries - Peter Wright

Michael van Gerwen - Darius Labanauskas

Glen Durrant - Gerwyn Price