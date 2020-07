Koeman ziet rentree Sneijder niet gebeuren

„Ik geloof niet dat Wesley dat gaat doen”, zei Koeman, onder wie Sneijder in september 2018 zijn laatste interland voor Nederland speelde, zondagavond bij Studio Sport. „Dat is moeilijk als je er zo lang uit bent. Ik zie dat niet gebeuren.”

Sneijder werd de afgelopen week meermaals door de supporters van FC Utrecht gevraagd naar een rentree als profvoetballer, waarna de recordinternational ook toe gaf met de club in gesprek te zijn. De nu 36-jarige komt uit Utrecht, maar speelde in Nederland alleen voor Ajax.

Robben

Dat Arjen Robben terugkeert bij FC Groningen, noemde Koeman geweldig voor die club. „Arjen heeft mij in mijn beginperiode als bondscoach in een gesprek in München verteld dat hij stopte als international”, aldus de trainer van het Nederlands elftal.

„En hij heeft ook nog helemaal niet gevoetbald na zijn afscheid bij Bayern, dus het heeft geen zin om over Arjen in combinatie met Oranje te praten. Laten we nu eerst wachten totdat hij echt gaat spelen bij FC Groningen. En dan moeten we kijken of hij een meerwaarde heeft voor de Nederlandse competitie. Daarna kijken we weer of dat leidt tot nieuw contact.”

Koeman, die zijn loopbaan bij FC Groningen begon, zei dat hij na zijn periode bij Barcelona er ook aan had gedacht om terug te keren bij zijn oude liefde. „Dat heb ik wel overwogen, maar uiteindelijk niet gedaan. Ik ging in 1995 naar Feyenoord, en dat werd me niet door iedereen in dank afgenomen”, lachte hij.