Piqué zwaait af bij Barça: ’Zware laatste maanden’

Piqué (35) had enkele dagen eerder als donderslag bij heldere hemel het einde van zijn bestaan als profvoetballer aangekondigd. Met de aanvoerdersband van de Blaugranas om zijn arm mocht hij tegen Almeria nog éénmaal het Camp Nou betreden. Dat deed hij in een elftal waar ook De Jong een basisplaats had.

Na een tamme eerste helft was het Dembélé die Barcelona kort na rust op voorsprong zette. Daarmee was het hek rap van de dam, want een klein kwartier later deed ook De Jong Piqué met een treffer uitgeleide. De Nederlander was alert op een afvallende bal en joeg het leer tegen de touwen.

Frenkie de Jong beleefde een plezierige avond tegen Almeria. Ⓒ ANP/HH

De zege op Almeria was met de goal van De Jong wel binnen, en dus begon Camp Nou voorzichtig toe te leven naar het afscheid van Piqué. Trainer Xavi had in de 83e minuut een publiekswissel voor hem in petto en de fans, zijn medespelers en zelfs de scheidsrechter namen uitgebreid de tijd om het zeer succesvolle jeugdproduct van ’La Masia’ uit te zwaaien. Piqué ging geëmotioneerd naar de kant en werd afgelost door Andreas Cristensen. Langs de zijlijn werd hij begroet door onder anderen Sergio Busquests, een van zijn kompanen van het eerste uur.

Niet veel later nam Barcelona met de driepunter de koppositie in La Liga, in ieder geval tijdelijk, weer over. Maar toch zullen de fans vooral met pijn in hun hart afscheid nemen van een kopstuk van een gouden generatie voetballers.

Moeilijke maanden

Na afloop deed Piqué bij DAZN een boekje open over zijn plotselinge afscheid. „Uiteraard heb ik niet gedroomd van zo'n einde. Ik heb überhaupt nooit nagedacht over mijn vertrek hier. Ik dacht altijd dat ik er nog een seizoen bij kon doen, maar de laatste zes maanden waren erg zwaar en dat hebben de mensen gezien”, aldus de Spanjaard die dit jaar buiten het veld zijn huwelijk met de Colombiaanse superster Shakira ten einde zag komen. Ze waren ruim tien jaar samen en hebben ook twee zoons.

„Deze wedstrijd voelde als een bevrijding. Om vanaf het begin te spelen, voor al deze mensen. Dat zal ik nooit vergeten. Maar het is tijd om even de paden te scheiden, om later met meer kracht terug te keren. Ik ga genieten van mijn familie en vrienden. Ik verlaat de club met een voldaan gevoel, ik heb mijn werk gedaan”, aldus Piqué.