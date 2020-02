Nederlandse Fed Cup-team mist Finals door nederlaag tegen Wit-Rusland

Het duo Bertens/Schuurs werd op de indoorgravelbaan in de Haagse Sportcampus in een zenuwslopende driesetter verslagen door het Wit-Russische duo Aljaksandra Sasnovitsj/Aryna Sabalenka: 4-6 6-3 7-6 (8). Voor Bertens was het de eerste nederlaag van de confrontatie; zowel vrijdag als zaterdag won ze wel haar enkelspel.

Door de overwinning verzekerde Wit-Rusland zich van deelname aan de Fed Cup Finals, van 14 tot en met 19 april in Boedapest. Dat toernooi vindt dit jaar voor het eerst plaats.