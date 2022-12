Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Lavreysen verdedigt nationale sprinttitel met succes

19.58 uur: Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft bij de Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn het onderdeel sprint gewonnen. De titelverdediger was in de finale in Omnisport sneller dan Tijmen van Loon. Lavreysen won zowel de eerste als tweede heat.

Een jaar geleden ging de nationale sprinttitel ook naar Lavreysen, toen voor het eerst. Hij won toen in de eindstrijd van Sam Ligtlee en Van Loon werd toen derde.

De 25-jarige Lavreysen werd afgelopen jaar in Saint Quentin en Yvelines op zijn favoriete onderdelen sprint en keirin opnieuw wereldkampioen. In het sprintklassement van de Champions League moest hij Matthew Richardson uit Australië voor zich dulden. Bij de NK doet Lavreysen ook mee aan de keirin.

Bij de individuele achtervolging ging de Nederlandse titel dinsdag naar Brian Megens. Wessel Mouris eindigde als tweede en Cesar Beilo als derde.

Bernal ondergaat neusoperatie

14.10 uur: De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal heeft onlangs een neusoperatie ondergaan. De winnaar van de Tour de France van 2019 had al langere tijd problemen met zijn reukorgaan en ging onder het mes om zijn prestaties te bevorderen, bevestigden zijn artsen tegenover het Colombiaanse magazine SoHo.

De 25-jarige Bernal had onder meer een afwijking aan het tussenschot in zijn neus. „Dit veroorzaakte een obstructie van de luchtdoorgang, een aandoening die duidelijker werd in tijden van grotere fysieke inspanning”, aldus de specialisten.

De procedure die Bernal onderging, moet de ademhalingsfunctie van de renner van Ineos Grenadiers verbeteren. „De belangrijkste motivatie was de functionele verbetering van zijn neus”, reageerden de artsen op het gerucht dat Bernal de operatie vanwege esthetische reden had laten doen.

Bernal raakte begin dit jaar zwaargewond, nadat hij tijdens een trainingsrit in Colombia tegen een stilstaande bus was gereden. Hij maakt in augustus zijn rentree in het peloton. De renner, die naast de Tour van 2019 ook de Ronde van Italië van 2021 won, hoopt komend seizoen weer de Ronde van Frankrijk te kunnen rijden.

Mbappé en Neymar bij PSG klaar voor hervatting Franse competitie

13.24 uur: Een dag voor de hervatting van de Franse voetbalcompetitie hebben de aanvallers Kylian Mbappé en Neymar meegetraind bij Paris Saint-Germain. Beide sterren lijken klaar om woensdag in actie te komen tegen Strasbourg. Mbappé verloor anderhalve week geleden met Frankrijk de WK-finale tegen Argentinië via strafschoppen.

De net 24-jarige aanvaller, die met acht goals topscorer werd van het WK, keerde enkele dagen later al weer terug bij zijn club om de training te hervatten. Mbappé maakte een hattrick in de finale tegen de Argentijnen en benutte in de strafschoppenserie ook zijn penalty. Toch ging de wereldtitel naar zijn ploeggenoot Lionel Messi.

Neymar bleef met Brazilië op het WK steken in de kwartfinales. De nummer 10 vierde Kerstmis in Brazilië, maar stond dinsdag weer op het trainingsveld in de Franse hoofdstad. Dat gold ook voor de Marokkaanse vleugelverdediger Achraf Hakimi, die met zijn land op de vierde plaats eindigde in Qatar.

Lionel Messi sluit volgende week na de jaarwisseling weer aan bij Paris Saint-Germain. De Argentijnse aanvaller geniet nu met zijn gezin van een korte vakantie, nadat hij met Argentinië het WK voetbal in Qatar had gewonnen. „Lionel hervat op 2 of 3 januari de training”, zei coach Christophe Galtier dinsdag, een dag voor de hervatting van de Franse voetbalcompetitie tegen Strasbourg.

Messi (35) maakte op het WK zeven doelpunten, waarvan twee in de finale tegen Frankrijk die via strafschoppen werd gewonnen. Voor de Fransen scoorde Kylian Mbappé, ook van PSG, een hattrick in de finale (3-3). Het bleek niet genoeg voor titelprolongatie. Mbappé meldde zich enkele dagen na de finale al weer bij PSG, net als Achraf Hakimi die met Marokko als vierde eindigde op het WK. Zij kunnen woensdag in het Parc des Princes tegen Strasbourg meedoen, net als de Braziliaanse internationals Neymar en Marquinhos. „Ze zijn fysiek en mentaal in orde”, zei Galtier. „We moeten ze wel op de juiste momenten wat rust geven.”

PSG, de koploper van de Ligue 1, speelt op nieuwjaarsdag tegen Lens. Messi doet vermoedelijk pas op 11 januari in de competitiewedstrijd tegen Angers weer mee. Volgens Franse media staat de Argentijn op het punt zijn aflopende contract in Parijs met zeker een jaar te verlengen.

Gymnastiekunie verlengt contracten bondscoaches tot eind 2024

12.55 uur: De Nederlandse gymnastiekunie KNGU heeft de contracten van de turnbondscoaches Jeroen Jacobs (vrouwen) en Dirk van Meldert (mannen) verlengd tot eind 2024. Doelstelling voor zowel de vrouwen als de mannen is het behalen van een teamticket voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

„Om dit te bewerkstelligen, moet nog veel werk verzet worden. Het is geen gemakkelijke opgave”, zegt technisch directeur Jeroen van Leeuwen. „Toch kijk ik met vertrouwen naar de toekomst. Het is goed voor de stabiliteit in beide programma’s dat de bondscoaches aanblijven.”

De kwalificatieroute richting Parijs verloopt via de EK en WK van komend jaar. Bij de EK in de Turkse stad Antalya moeten de turnploegen in de top 13 eindigen om zich te verzekeren van kwalificatie voor de wereldkampioenschappen. Op de WK in Antwerpen moeten de teams vervolgens bij de eerste twaalf landen eindigen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen.

Jacobs werd op 1 juli benoemd tot bondscoach bij de vrouwen en volgde daarmee de in 2020 opgestapte Gerben Wiersma op. Jacobs, die eerder zijn sporen verdiende als mannencoach, behaalde met de Nederlandse turnsters een vierde plek bij de EK en een negende plek bij de WK. De vrouwen wisten bij de WK vijf finaleplaatsen af te dwingen.

Van Meldert werd begin juni aangesteld als waarnemend bondscoach bij de mannen. Zij behaalden de elfde plek bij de EK en werden dertiende bij de WK. Met Loran de Munck was er bij de EK ook een medaillewinnaar: hij greep zilver op voltige.

„De resultaten en de prestaties op de afgelopen EK en WK bieden perspectief en laten zien dat er nog steeds voldoende potentie is. Ik kijk ernaar uit om de route naar de Olympische Spelen verder vorm te geven”, zegt Van Leeuwen.

Naast de definitieve aanstelling van beide bondscoaches is Brandon Bos als choreograaf toegevoegd aan het begeleidingsteam van de vrouwen.

Durant en Irving leiden Nets naar negende zege op rij in NBA

07.57 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben hun negende overwinning op rij geboekt in de NBA. De ploeg uit New York versloeg Cleveland Cavaliers met 125-117. Kevin Durant en Kyrie Irving maakten beiden 32 punten voor de Nets. Bij de Cavaliers moest het vooral komen van Darius Garland, die 46 punten bij elkaar schoot.

Durant (34) klom weer op een plaats op de topscorerslijst aller tijden van de NBA. De Amerikaan nam de vijftiende plek over van Tim Duncan, die in zijn carrière 26.496 punten scoorde. Durant voerde zijn totaal op naar 26.516 punten. De vedette van de Nets maakte tegen de Cavaliers vijf driepunters. Daardoor passeerde hij de overleden Kobe Bryant op de ’eeuwige’ ranglijst wat betreft gemaakte driepunters in de NBA. Durant staat nu met 1829 stuks op de 21e plaats, Bryant zakte met 1827 naar plek 22.

Vooral dankzij de inbreng van Durant en Irving is Brooklyn Nets bezig aan een opmars in de NBA. De ploeg staat nu in het oosten op de derde plaats met 22 overwinningen tegenover 12 nederlagen. Boston Celtics leidt met 24-10.