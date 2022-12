Negende overwinning op een rij voor Nets in NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Durant en Irving leiden Nets naar negende zege op rij in NBA

07.57 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben hun negende overwinning op rij geboekt in de NBA. De ploeg uit New York versloeg Cleveland Cavaliers met 125-117. Kevin Durant en Kyrie Irving maakten beiden 32 punten voor de Nets. Bij de Cavaliers moest het vooral komen van Darius Garland, die 46 punten bij elkaar schoot.

Durant (34) klom weer op een plaats op de topscorerslijst aller tijden van de NBA. De Amerikaan nam de vijftiende plek over van Tim Duncan, die in zijn carrière 26.496 punten scoorde. Durant voerde zijn totaal op naar 26.516 punten. De vedette van de Nets maakte tegen de Cavaliers vijf driepunters. Daardoor passeerde hij de overleden Kobe Bryant op de 'eeuwige' ranglijst wat betreft gemaakte driepunters in de NBA. Durant staat nu met 1829 stuks op de 21e plaats, Bryant zakte met 1827 naar plek 22.

Vooral dankzij de inbreng van Durant en Irving is Brooklyn Nets bezig aan een opmars in de NBA. De ploeg staat nu in het oosten op de derde plaats met 22 overwinningen tegenover 12 nederlagen. Boston Celtics leidt met 24-10.