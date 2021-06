Lassina Traoré voor keuring op weg naar Kiev

In een eerder stadium lieten zijn zaakwaarnemers Daan Kramp en Revien Kanhai van Forza Sports Group aan De Telegraaf weten ’goede gesprekken met Shakhtar te hebben gevoerd en druk te zijn met het in orde maken van het papierwerk’. En: ,,De plannen die de club en met name de trainer met Lassina heeft, zijn zeer positief. Lassina moet via Shakhtar stappen gaan maken richting de internationale top.” Fernandinho en Willian gingen hem wat dat betreft voor.

Volgens bronnen binnen Ajax zijn de clubs er mondeling uit. Shkahtar maakt naar verluidt een bedrag over dat door middel van eenvoudig te realiseren bonussen kan oplopen tot circa tien miljoen euro. De vaste transfersom is dus iets lager.

Met de aanstaande transfer gaat een droom van de speler uit Burkina Faso in vervulling. De tweede seizoenshelft kwam hij mede door een blessure niet of nauwelijks in de plannen van Erik ten Hag voor. Maar mede door zijn goede spel in de Champions League bij Atalanta wekte hij veel Italiaanse interesse.

Een aantal Italiaanse en Franse clubs klopte voor hem aan, maar Traoré kiest vanwege het goede verhaal van Robert de Zerbi voor Shakhtar. De voormalige trainer van Sassuolo ziet in hem de eerste spits. Met Traoré hoopt hij Dinamo Kiev weer af te lossen als kampioen en zoals de club gewend is Champions League-voetbal af te dwingen.