Bettiol wint proloog wielerkoers Tour Down Under

11.12 uur: De Italiaan Alberto Bettiol heeft de proloog gewonnen van de Tour Down Under. Het was een individuele tijdrit over 5,5 kilometer in Adelaide. De Australische rittenkoers is de eerste wedstrijd van het jaar uit de WorldTour, de hoogste categorie in het profwielrennen.

Bettiol, die rijdt voor EF Education-EasyPost, hield met een tijd van 6 minuten en 19 seconden de Amerikaan Magnus Sheffield acht tellen achter zich. De Deen Julius Johansen werd derde. Beste Nederlander was Jos van Emden op de 34e plaats. De renner van Jumbo-Visma gaf 25 seconden toe op Bettiol.

De afgelopen twee jaar ging de Tour Down Under vanwege de coronapandemie niet door. De laatste editie werd begin 2020 gewonnen door de Australiër Richie Porte. Woensdag volgt de eerste etappe, een heuvelrit met start en finish in Tanunda.

Australian Open verbiedt Russische en Wit-Russische vlaggen

10.32 uur: De organisatie van de Australian Open heeft een verbod ingesteld op Russische en Wit-Russische vlaggen op Melbourne Park. Op de openingsdag van het grandslamtoernooi waren op het park vlaggen van de twee landen te zien, tot ontzetting van onder meer aanwezige Oekraïense tennisfans.

„Het verbod is per direct van kracht. We zullen blijven samenwerken met de spelers en onze fans om te zorgen voor de best mogelijke omgeving om van het tennis te genieten”, schreef het toernooi in een verklaring.

„Ons beleid was aanvankelijk dat fans vlaggen mochten binnenbrengen, maar ze niet mochten gebruiken om overlast te veroorzaken. Maandag hadden we echter een incident waarbij een vlag op de baan was geplaatst.”

De rood-wit-blauwe vlag van Rusland was maandag te zien bij de eersterondepartij tussen Kateryna Baindl uit Oekraïne en de Russin Kamilla Rachimova. Ook bij de wedstrijd van de Rus Daniil Medvedev was de Russische vlag te zien.

„Ik veroordeel met klem het openbaar tonen van de Russische vlag. Ik roep Tennis Australia op om onmiddellijk haar ’neutrale vlag-beleid’ na te leven”, twitterde Vasyl Myrosjnytsjenko, de Oekraïense ambassadeur voor Australië en Nieuw-Zeeland.

Tennissers uit Rusland en Wit-Rusland mogen onder de neutrale vlag deelnemen aan toernooien. Ze worden wel geweerd op landentoernooien naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

Al half miljoen kaarten verkocht voor WK vrouwenvoetbal

08.01 uur: Voor het WK voetbal voor vrouwen, dat komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gehouden, zijn al ruim een half miljoen kaarten verkocht. Dat meldt wereldvoetbalbond FIFA. Het toernooi begint op 20 juli in Auckland. Nederland, onder leiding van bondscoach Andries Jonker, is een van de 32 deelnemende landen.

Oranje speelt alle groepsduels in Nieuw-Zeeland, waar titelverdediger Verenigde Staten in die fase een van de tegenstanders is. Behalve uit de twee thuislanden komen veel van de fans die tickets hebben aangeschaft uit landen als de VS, Engeland, Duitsland en China. Nederland behoort niet tot de tien landen die de FIFA noemt als grootste afnemers.

Het is de eerste keer dat liefst 32 landen aan een WK voor voetbalsters deelnemen.

Grizzlies verslaan ook Phoenix Suns

07.50 uur: De Memphis Grizzlies hebben hun tiende zege op rij geboekt in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Het team rond sterspeler Ja Morant versloeg Phoenix Suns met 136-106. Morant was goed voor 29 punten.

De Grizzlies kwamen daarmee weer op gelijke hoogte met Denver Nuggets, dat niet in actie kwam. Beide teams voeren de westelijke divisie aan met 30 overwinningen tegen 13 nederlagen. Voor de Suns, die opnieuw de geblesseerden Chris Paul en Devin Booker misten, was het de negende nederlaag in de laatste tien duels.

In de oostelijke divisie is Boston Celtics tot nu toe een klasse apart. Ook bij Charlotte Hornets won de ploeg, die nu 33 overwinningen heeft tegen 12 nederlagen. Jayson Tatum was weer op dreef met zijn beste score van het seizoen: 51 punten, met ook nog 9 rebounds en 5 assists. Voor de Celtics was het de zevende zege op rij.

Milwaukee Bucks won, zonder vedette Giannis Antetokounmpo, met 132-119 van Indiana Pacers. Titelverdediger Golden State Warriors was bij Washington Wizards de sterkste: 118-127.