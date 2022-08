’FC Barcelona dreigt Frenkie de Jong met juridische stappen vanwege criminele activiteiten vorige bestuur’

Britse media, met The Athletic voorop, hebben lucht gekregen van de juridische stappen die Laporta en zijn mensen zouden willen nemen. Barcelona heeft volgens The Athletic aan De Jong verteld dat ze zijn bestaande contract willen annuleren en terugkeren naar de deal die hij eerder had. De Jong en zijn zaakwaarnemer Ali Dursun geven al wekenlang geen enkel commentaar en doen dat over deze kwestie ook niet. Wel hebben ze al eerder aangegeven dat ze ervan overtuigd zijn een waterdicht contract te hebben getekend.

Criminele acties

Barcelona zou een kansje zien in het annuleren van het eerste afgesloten contract, omdat de voorwaarden die door het vorige bestuur van de club zijn opgenomen, onder ’criminele voorwendselen’ zijn gedaan en dat zou aanleiding geven tot juridische stappen tegen de betrokkenen.

Barcelona zou dit op 15 juli aan De Jong hebben gemeld en beweerde toen bewijs te hebben gevonden van criminele acties namens de partijen, die zijn verlenging op 20 oktober 2020 ondertekenden. Waar de club op doelt is tot nu volstrekt onduidelijk.

Eén grote soap

En dat, terwijl Laporta zondagavond na de gewonnen Trofeu Joan Gamper (6-0 tegen Pumas UNAM) naar de buitenwacht nog een mooi-weer show opvoerde. ,,Hij is een Barça-speler van hoge kwaliteit. Met hem en zijn teamgenoten hebben we een heel sterk middenveld. Hij heeft aanbiedingen, maar we willen dat hij blijft en hij wil ook blijven”, aldus Laporta, die ruimte moet vrijmaken om nieuwe spelers speelgerechtigd te kunnen maken.

„Er zijn spelers die moeten vertrekken en daar wordt aan gewerkt. En er zullen nog meer aanwinsten komen. Komende week hopen we de spelers te registreren die we al hebben aangetrokken.”

Iedereen rond de speler en de club weet echter dat het inmiddels één grote soap is in Barcelona, waarbij het vooral een kwestie wordt wie de langste adem heeft.