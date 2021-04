FC Emmen op één punt van veilige plek

Na een reeks van zeven duels zonder nederlaag (vier is de voormalige hekkensluiter op één punt van nummer zestien Willem II gekomen. Niet alleen de zestiende plek, die aan het einde van de rit een ontsnappingsmogelijkheid biedt via play-offs, maar ook de veilige vijftiende plek ligt weer binnen handbereik. Daar staat momenteel VVV-Venlo op, dat evenveel punten heeft als Willem II, maar een duel minder gespeeld. De Limburgers, die de afgelopen negen duels allemaal verloren, ontvangen zondag in eigen huis nummer twee PSV.

Maandenlang viel alles verkeerd voor FC Emmen, maar inmiddels hebben de Drenten ook het geluk aan hun zijde. Bij het bezoek aan Sittard was er een bepalende rol weggelegd voor scheidsrechter Joey Kooy, die de bal op de stip legde en Fortuna-verdediger Roel Janssen met rood wegstuurde na licht vasthouden van Paul Gladon. Een zware straf voor een niet erg zwaar vergrijp. De Peruaanse spits Sergio Pena benutte de buitenkans.

Fortuna, dat al een tijdje veilig is na de goede serie rond de jaarwisseling, begon goed aan de wedstrijd, maar gaandeweg het duel kwam FC Emmen beter in het spel. Trainer Dick Lukkien heeft zijn vaste formatie gevonden. Een team waarin maar liefst vijf winterversterkingen zijn opgenomen.

Het geduld heeft geloond

Waar onderin vrijwel alle andere ploegen van trainer zijn gewisseld (alleen RKC Waalwijk hield de trainer ook op zijn post), daar heeft FC Emmen altijd vertrouwen gehouden in trainer Dick Lukkien. Ook na de 1-0 nederlaag tegen RKC Waalwijk in speelronde 22 mocht Lukkien door van de clubleiding en het geduld heeft geloond, want de Groninger heeft het team toch aan de praat gekregen.

Wat Lukkien zijn team kan verwijten, is dat ze na de 0-1 niet definitief afstand namen van het tiental van Fortuna door door te drukken voor een tweede goal. Die leek er wel snel te komen, maar de treffer van Paul Gladon werd geannuleerd vanwege buitenspel van Kerim Frey.

Het tiental van Fortuna werd richting het einde van de wedstrijd steeds gevaarlijker en vijf minuten voor tijd schoot invaller Dimitrios Emmanoulidis de gelijkmaker binnen. De verslagenheid was groot bij Emmen, dat echter direct de rug rechtte. Twee minuten later lag de bal op de stip. Doelpuntenmaker Emmanoulidis liep Glenn Bijl op zijn hakken en de rechtsachter benutte de tweede penalty voor FC Emmen beheerst. Diep in blessuretijd werd het - na ingrijpen van de VAR - nog 1-3 via Gladon. In de volgende speelronde thuis tegen Heracles Almelo krijgt FC Emmen de kans om voor het eerst dit seizoen boven de rode streep te komen.