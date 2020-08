Maximilian Schachmann twijfelt aan Tour na ondersteboven te zijn gereden

„Ik vrees dat het zeer onwaarschijnlijk zal zijn dat ik zal starten”, zei de 26-jarige wielrenner van Bora-hansgrohe in de krant Bild. „Bij de start van de Tour zal de breuk zeker niet genezen zijn.”

De Duitse kampioen was zaterdag in de Ronde van Lombardije op een auto gebotst, die plotseling op het parcours was gereden. Daarbij brak hij zijn sleutelbeen. Er wordt nog beslist of Schachmann een operatie moet ondergaan.

Bekijk ook: Verlamde renner Edo Maas furieus na zien ongeluk met auto in Lombardije

Bekijk ook: Vrouw die Schachmann aanreed krijgt 129 euro boete

„We moeten afwachten hoe het gaat met de pijn. Kan ik zonder beperkingen sturen en kan ik door een put in de weg rijden zonder het uit te schreeuwen of heb ik enorme pijn als ik naar een bidon wil grijpen”, keek Schachmann vooruit.

De Ronde van Frankrijk start op 29 augustus in Nice. Schachmanns ploeggenoot Emanuel Buchmann hoeft zich na zijn val in het Critérium du Dauphiné geen zorgen te maken over zijn deelname aan de Tour, liet de ploeg eerder weten.