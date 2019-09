Primeur FC Utrecht tegen FC Emmen

Het duel in de Galgenwaard eindigde in 3-1. Vorig seizoen wist FC Emmen als debutant op het hoogste niveau beide competitiewedstrijden tegen FC Utrecht nog winnend af te sluiten.

Na een ereronde van judoka Noël van 't End uit Houten, die eind augustus in Japan de wereldtitel veroverde, startte FC Utrecht in een laag tempo. FC Emmen was in de 27e minuut dicht bij een voorsprong. Een krachtige kopbal van Michael de Leeuw belandde op de binnenkant van de paal. Tien minuten later scoorde Adrian Dalmau op fraaie wijze met het hoofd uit een hoekschop (1-0).

Ook in de tweede helft deed FC Emmen zichzelf in de beginfase tekort. Opnieuw De Leeuw schoot kort na de pauze in riante positie de bal tegen doelman Maarten Paes aan. Uit een hoekschop zorgde Gyrano Kerk in de 54e minuut met een kopbal voor 2-0. De Leeuw verkleinde snel de achterstand, waardoor het duel spannend bleef. Pas in de extra tijd besliste Jean-Christophe Bahebeck het duel.