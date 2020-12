Liverpool vernedert Crystal Palace met prachtige goals: 0-7

Klopp had sterspeler Mo Salah op de reservebank geposteerd, maar dat maakte voor het scorend vermogen van de regerend landskampioen niets uit, zo bleek voor rust. Nadat er 45 minuten gespeeld waren hadden zowel Takumi Minamino, Sadio Mané als Roberto Firmino gescoord.

Met name de goals van Mané en Firmino waren van grote schoonheid. Eerstgenoemde hakte zich op de rand van het strafschopgebied mooi vrij en schoot hard raak in de korte hoek. Firmino nam een pass van Andy Robertson prachtig aan en tikte in de loop met buitenkant rechts de bal in de verre hoek.

Salah drukt stempel

Na rust voegden Jordan Henderson (een fraai schot van buiten het strafschopgebied in de linkerhoek) en wederom Firmino (op aangeven van de ingevallen Salah) eveneens knappe treffers toe aan het scorebord, tot vreugde van Georginio Wijnaldum, die 70 minuten meedeed. Daarna kopte Salah de zesde Liverpool-goal binnen en zette hij met een prachtig gekruld schot een geweldig uitroepteken achter de wedsttijd. Het was de grootste thuisnederlaag voor Crystal Palace ooit in de Premier League.

Patrick van Aanholt deed de hele wedstrijd mee bij de thuisclub, waar Jairo Riedewald een kwartier voor tijd inviel. Liverpool staat nu zes punten voor op eerste achtervolger Tottenham Hotspur, dat zondag in actie komt tegen Leicester City.

