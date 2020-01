Badr Hari kan over 3 weken ’rustig weer beginnen’

„Zijn banden hebben een opdonder gehad. Er is er een gescheurd. De mensen in het ziekenhuis zullen het wel weten. Die hebben niet 12 tot 14 jaar gestudeerd om vervolgens kop of munt te gooien bij zo’n blessure”, zegt Passenier voor de camera van Veronica.

Hij vervolgt: „In eerste instantie wisten ze in het ziekenhuis niet zeker wat er aan de hand was, toen is hij op maandag naar een specialist gestuurd. Die zullen wel weten wat ze doen. Tegenwoordig hoef je niet meer in het gips als je wat scheurt. Dan is het vooral rustig houden en zelf herstellen. Dat duurt tot 4 tot 6 weken.”

Volgens Passenier kan Hari over drie weken weer rustig aan beginnen. „We hebben nu drie weken gehad, dus over drie weken, ja.”

Hari moest in het titanengevecht met Verhoeven in de derde ronde opgeven, terwijl hij voorstond op punten. Hij viel aan met een hoge trap, maar landde verkeerd en blesseerde zich. Hari ging huilend van pijn en frustratie op een brancard het stadion uit.

De kickbokser toonde zich een dag na zijn opgave strijdbaar. „Ik heb de wereld laten zien dat ik nog steeds de meest dominante vechter ben bij de zwaargewichten. Ik ben er dan ook volledig van overtuigd dat ik deze kampioensgordel ga veroveren. Ik kom terug, wees voorbereid.”