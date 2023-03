Vitesse na vierde nederlaag op rij verder in de problemen

Kopieer naar clipboard

Koki Saito heeft er 2-1 van gemaakt. Ⓒ Pro Shots

Vitesse is er zaterdag niet in geslaagd weg te komen bij de onderste plekken in de Eredivisie. De Arnhemmers gingen in Rotterdam, ondanks een vroege voorsprong, onderuit bij Sparta: 3-1.