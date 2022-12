De Jong in basis bij Barça, Depay op bank tegen Espanyol

Voorin heeft de Pool Robert Lewandowski een basisplaats. De spits was aanvankelijk voor drie duels geschorst omdat hij in de laatste wedstrijd voor het WK, tegen Osasuna, een rode kaart kreeg. Barcelona tekende bij de geschillencommissie beroep aan tegen die straf en voorlopig is de schorsing opgeschort. Uit protest ontbreekt het bestuur van Espanyol in Camp Nou. De stadgenoot toonde weinig begrip voor de opschorting.

De aftrap in Camp Nou is om 14.00 uur. FC Barcelona heeft 1 punt minder dan Real Madrid, dat vrijdag met 2-0 wist te winnen van Real Valladolid.

