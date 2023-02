Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-international lift op Engelse golf mee naar WK Leeuwin Kerstin Casparij profiteert van ’andere wereld’ bij Manchester City: ’Ik wist ik niet wat ik zag’

Door Steven Kooijman

Kerstin Casparij komt handen te kort om alle jeugdige fans van de Manchester City-vrouwen een high five te geven. Ⓒ FOTO’S GETTY IMAGES

AMSTERDAM - Met gezwinde spoed stevent Oranje Leeuwin Kerstin Casparij (22) af op een basisplaats op het WK, dat vanaf 20 juli in Nieuw-Zeeland en Australië losbarst. De tweebenige back, op beide flanken inzetbaar, profiteert bij Manchester City dankbaar van de impuls die het Engelse vrouwenvoetbal heeft gekregen na het gouden EK van The Lionesses. Over volle stadions, familie in Australië en andijviestamppot met zelfgedraaide gehaktballen.