Manuel Neuer acht huidig Bayern beter dan treble-selectie van 2013

Na de landstitel en de Duitse beker verzekerde de grootmacht uit Beieren zich destijds op Wembley tegen Borussia Dortmund (2-1) eveneens van de eindzege in de Champions League.

Neuer, inmiddels 34, verdedigde toen ook al het doel van Bayern en weet dus waarover hij praat. Zondag gaat hij in de finale van de Champions League in de Lissabon tegen Paris Saint-Germain op jacht naar een nieuwe trilogie.

Volgens de ervaren keeper beschikt de huidige selectie over meer kwaliteit en kracht, vooral in de breedte. „In 2013 wonnen we de treble met minder spelers. Dat is het grote verschil. We hebben nu topspelers over de hele linie. Kijk maar naar onze reservebank. Onze wissels kunnen allemaal het verschil maken. Buiten onze wedstrijdselectie van achttien man staan er ook nog genoeg klassespelers klaar. Onze groep is dit seizoen echt fantastisch.”

Het Nederlandse talent Joshua Zirkzee bleef afgelopen woensdag in de geslaagde halve finale tegen Olympique Lyon (3-0) bij Bayern aan de kant. De kans dat hij zondag tegen PSG wel speeltijd krijgt, lijkt niet zo groot vanwege de grote concurrentie op de bank. In het duel met Lyon begonnen onder anderen ook de Braziliaanse spelmaker Philippe Coutinho, de Franse wereldkampioenen Lucas Hernández, Benjamin Pavard en Corentin Tolisso en de Duitse international Niklas Süle als wisselspeler.

Bayern München won de laatste twintig wedstrijden in alle competities. Volgens Neuer is dat ook vooral de verdienste van trainer Hansi Flick, die nog maar tien maanden geleden als interim-coach werd aangesteld en nu al de zeldzame ’treble’ voor het grijpen heeft.

„Wat hem onderscheidt, is zijn kalme, nuchtere benadering en zijn goede samenwerking met de andere technische stafleden”, oordeelt Neuer. „We zijn altijd goed voorbereid en hebben altijd een tactisch plan. Je kunt maar één filosofie volgen: hij stelt het op en wij voeren het uit.”

Met Neuer kunnen van het huidige basisteam ook Jérôme Boateng, David Alaba en Thomas Müller zondag in Portugal hun tweede ’treble’ met Bayern München veiligstellen.