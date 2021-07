Mark Cavendish heeft nu record Eddy Merckx echt voor het grijpen

Mark Cavendish (r.) bedankt na afloop ploegmakker Julian Alaphilppe voor zijn beulswerk aan kop van het peloton. Ⓒ FOTO ANP

VALENCE - Niemand durfde de vraag te stellen, in de wetenschap dat Mark Cavendish net zo bot - ’waarom vraag je me dit een half uur nadat ik de streep ben gepasseerd?’ - zou reageren als hij dat eerder deed. Met opnieuw een ritzege nadert de Brit, of hij daar nu mee bezig is of niet, het alltime Tour-record van 34 stuks van Eddy Merkcx tot op één. Zoals na zijn eerste twee zeges ratelde hij echter weer eindeloos door over hoe geweldig zijn ploeg Deceuninck-Quickstep wel niet was.