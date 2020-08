Julian Alaphilippe wint rit in Tour de France met horloge van 160.000 euro om pols

Alaphilippe lijkt op beelden van tijdens en vlak na de rit de RM 67-02 van Richard Mille te dragen. Het model, dat slechts 32(!) gram weegt, heeft volgens het Franse Sport Une een nieuwwaarde van zo’n 160.000 euro.

Vermoedelijk beschikt Alaphilippe ook nog eens over een speciale uitvoering. In juni plaatste hij nog foto’s van een bezoek aan de fabriek van Richard Mille, waarop te zien is hoe hij zelf aan zijn klokje sleutelde.

Richard Mille is een bekend merk dat zich graag met sporters afficheert. Ook coureur Fernando Alonso, voormalig topvoetballer Didier Drogba en kickbokser Badr Hari zijn bekende klanten van de horlogemaker.

Het is opmerkelijk dat de de 28-jarige Alaphilippe met zo’n duur horloge op zijn fiets stapte. De kans op valpartijen is in het wielrennen altijd aanwezig en een dag eerder was nog bijna de helft van het peloton ten val gekomen vanwege regenachtige omstandigheden.

Alaphilippe liet na zijn overwinning de tranen de vrije loop. Eerder dit jaar overleed zijn vader, aan wie hij zijn zege opdroeg.

Julian Alaphilippe liet zijn tranen na afloop de vrije loop. Ⓒ AFP

Dries Devenyns

Teamgenoot Dries Devenyns, hoewel op een achterstand gereden, zag Alaphilippe in Nice met eigen ogen winnen. „Mijn werk zat er op en tijdens de slotklim heb ik me even langs de kant gezet. Ik heb de laatste 500 meter op de telefoon van een supporter gevolgd”, aldus de Belg tegenover Het Nieuwsblad.

Devenyns was vol lof over zijn teamgenoot. „Hij maakt het toch weer af, en dat als Fransman in Frankrijk, wat toch niet evident is. Echt chapeau, want Julian heeft het niet gemakkelijk gehad de voorbije maanden. Je ziet dat hij enorm populair is en hij geniet daar ook wel van, maar de verwachtingen zijn wel hoog. Dit is vooral ook een emotionele overwinning. Niet alleen na de dood van zijn vader, maar als bevestiging na een moeilijk jaar.”