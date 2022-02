Olympisch nieuws: Noorse langlaufster Therese Johaug pakt eerste goud

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Noorse langlaufster Johaug pakt eerste goud

09.39 uur: Therese Johaug heeft de eerste gouden medaille veroverd op de Olympische Spelen van Peking. De 33-jarige Noorse zegevierde op de skiatlon over 15 kilometer, een combinatie van 7,5 kilometer klassieke stijl en 7,5 kilometer vrije stijl.

Johaug nam al snel het initiatief in de wedstrijd over de kunstsneeuw in Zhangjiakou. Na de wissel sprong de veertienvoudig wereldkampioene weg uit de kopgroep, waarna de Noorse haar eerste individuele olympische titel binnenhaalde. Johaug had op de Spelen van 2010 in Vancouver al goud gepakt met de Noorse estafetteploeg op de 4x5 kilometer. Vier jaar later in Sotsji pakte ze zilver (30 kilometer) en brons (10 kilometer). De langlaufster ontbrak op de Spelen van Pyeongchang 2018 vanwege een dopingschorsing. Ze testte positief op een verboden middel dat ze naar eigen zeggen via een zonnebrandmiddel voor de lippen in haar lichaam had gekregen.

Johaug volgt de Zweedse Charlotte Kalla op als olympisch kampioene op de skiatlon. Kalla bemachtigde vier jaar geleden in Zuid-Korea de eerste gouden plak van de Spelen.

Peking meldt op eerste dag Spelen 45 nieuwe coronabesmettingen

06.54 uur: Op de eerste officiële wedstrijddag van de Olympische Spelen in Peking heeft de organisatie melding gemaakt van 45 nieuwe coronabesmettingen. Bij de tests van vrijdag werden 25 gevallen geconstateerd bij atleten en hun begeleiders en 20 besmettingen bij andere personen.

Op de luchthaven van Peking werden 26 van de 45 positieve testen vastgesteld bij mensen die vrijdag arriveerden. De andere 19 positieve gevallen waren in de zogenoemde ’superbubbel’ in de Chinese hoofdstad, waar alle betrokkenen bij de Olympische Spelen dagelijks worden getest.

Het totale aantal positieve testen op de Spelen is daardoor gestegen naar 353. Volgens de organisatie zijn tot vrijdag 12.500 mensen gearriveerd op het vliegveld van Peking.

Voor de Winterspelen in China geldt een streng beleid vanwege de coronapandemie. Alle betrokkenen, van atleten tot journalisten, zijn volledig afgezonderd van de rest van de Chinese bevolking. Iedereen die het virus heeft opgelopen, wordt geïsoleerd in een speciaal daarvoor bestemd hotel. Pas na twee negatieve PCR-testen met minimaal 24 uur daartussen kunnen de getroffenen het isolatiehotel verlaten.

Het waait behoorlijk in de bergen van Yanqing. Ⓒ HH/ANP

Laatste training voor olympische afdaling geschrapt vanwege wind

06.16 uur: Harde wind in de bergen van Yanqing heeft geleid tot de afgelasting van de laatste training van de alpineskiërs voor de olympische afdaling van zondag. Nadat drie skiërs naar beneden waren gekomen, besloot de organisatie vanwege „zorgen om de veiligheid” de training stil te leggen.

„Het was leuk om te skiën, maar de wind maakte het wel heel gek”, zei de Noor Aleksander Aamodt Kilde, die net als de Oostenrijker Matthias Mayer en Christof Innerhofer uit Italië wel zijn derde training kon afwerken. „Het is goed dat ze deze training hebben gecanceld. De wind komt uit alle richtingen: van de zijkant, van achteren en bij de sprongen soms ineens van onderen. Het was alles of niets en daardoor heel moeilijk om controle te houden.”

Voor de alpineskiërs beginnen de Olympische Spelen van Beijing zondag met de afdaling. Die start om 4.00 uur Nederlandse tijd. Maandag is de reuzenslalom voor vrouwen.