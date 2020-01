Guus Hiddink keert terug bij PSV

Dat gebeurt nadrukkelijk buiten het veld. Hiddink is er onder meer bijgehaald ter bevordering van het groepsproces.

Om die reden is ook René Eijkelkamp toegevoegd aan de technische staf. De oud-spits staat drie tot vier dagen in de week wél op het veld. „Naast heel veel ervaring én kennis van zaken, heeft René ook het vermogen om te verbinden. Daarmee is hij van toegevoegde waarde voor ons”, liet technisch manager John de Jong weten. Eijkelkamp was twee keer eerder betrokken bij de technische staf en speelde tussen 1995 en 1997 voor het eerste elftal.

Bekijk ook: René Eijkelkamp keert terug bij PSV