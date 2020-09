FC Utrecht - AZ eind december ingehaald

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: FC Utrecht - AZ ingehaald op zondag 27 december

13:11 uur Het eredivisieduel tussen FC Utrecht en AZ, dat gepland stond voor zaterdag 12 september, wordt op zondag 27 december ingehaald. De aftrap is om 14.30 uur. De speeldatum is vastgesteld in overleg met beide clubs, aldus de KNVB.

Zondag 27 december is een datum die is vrijgehouden voor inhaalwedstrijden uit de eerste helft van de competitie.

De wedstrijd uit de eerste speelronde van de eredivisie werd uitgesteld in verband met de Europese verplichtingen van AZ, dat het in de derde kwalificatieronde van de Champions League opnam tegen Dinamo Kiev.

Paardensport: Ontevreden menners Chardon doen toch mee aan WK

11.39 uur: De menners IJsbrand en Bram Chardon doen komende maand toch mee aan de WK vierspannen. Vader en zoon Chardon dreigden in eerste instantie het evenement te boycotten, omdat ze niet blij zijn met de keuze voor het complex van hun Australische concurrent Boyd Exell in Valkenswaard als alternatieve locatie. Beide menners hebben bondscoach Ad Aarts nu echter laten weten toch te willen meedoen.

De WK vierspannen zouden in eerste instantie begin september in het Limburgse dorp Kronenberg zijn, maar de organisatie besloot in april om het evenement terug te geven als gevolg van de coronacrisis. De Australiër Exell, die op de afgelopen vijf WK’s het individuele goud pakte en al jarenlang de grote concurrent van de Nederlandse vierspanners is, bood daarop aan de WK op zijn royale complex in Noord-Brabant te houden. Zowel de Nederlandse bond KNHS als de internationale federatie FEI ging daarmee akkoord.

Viervoudig wereldkampioen IJsbrand Chardon (59) en zijn zoon Bram (27) vinden het niet eerlijk dat juist op het complex van Exell om de wereldtitels voor het team en individueel wordt gestreden. Ze gaan samen met Koos de Ronde toch proberen om tussen 7 en 11 oktober in Valkenswaard de teamwedstrijd te winnen. Bij het vorige WK, twee jaar geleden in de Verenigde Staten, moest de Oranje-equipe genoegen nemen met zilver.

Mark Weusthof, Edwin van der Graaf en Peter de Ronde, de broer van Koos, doen ook mee aan de individuele vierspanwedstrijd.

Voetbal: Roda JC zonder geschorste trainer Streppel

10.43 uur: Roda JC speelt volgende week de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven zonder trainer Jurgen Streppel op de bank. Streppel heeft een schorsing van één wedstrijd gekregen van de KNVB, omdat hij vrijdag tegen FC Dordrecht (4-0) met twee gele kaarten kort achter elkaar naar de tribune werd gestuurd.

Streppel moest vertrekken vanwege aanhoudend commentaar op de arbitrage. De trainer van Roda was, bij een voorsprong van 3-0, boos over de rode kaart die zijn aanvaller Erik Falkenburg had gekregen. Het levert hem een schorsing op voor de volgende wedstrijd, op dinsdag 29 september tegen FC Eindhoven.

Falkenburg wees een schikkingsvoorstel af van vier duels, waarvan één voorwaardelijk. De tuchtcommissie gaat zich nu over de zaak buigen.

Met negen punten uit vier wedstrijden staat Roda JC op de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

IJshockey: Duitser Leon Draisaitl beste speler van NHL

07.44 uur: Niet een Amerikaan of een Canadees, maar de Duitser Leon Draisaitl is gekozen tot beste ijshockeyer van de NHL. De 24-jarige aanvaller van Edmonton Oilers kreeg de meeste stemmen in de verkiezing onder ijshockeyjournalisten. Naast de Hart Memorial Trophy voor de meest waardevolle speler (MVP) ontving Draisaitl ook de Ted Lindsay Award, de prijs die de spelersvakbond van de NHL jaarlijks uitreikt aan de uitblinker van het jaar.

De ijshockeyer uit Keulen maakte in de reguliere competitie 110 punten: 43 goals en 67 assists. Draisaitl kreeg daarvoor al de Art Ross Trophy voor de ’topscorer’ van de NHL.

„Dit is een grote eer”, zei Draisaitl, na Dirk Nowitzki de tweede Duitser die tot MVP wordt gekozen in een grote Amerikaanse sportcompetitie. Basketballer Nowitzki was in het seizoen 2006-2007 de meest waardevolle speler van de NBA. „Voor mij persoonlijk is dit heel mooi. Maar er gaat niets boven het winnen van de Stanley Cup”, zei Draisaitl. „Als ik deze twee awards kon inruilen voor de Stanley Cup, dan zou ik dat direct doen.” Edmonton Oilers werd dit seizoen al vroeg in de play-offs uitgeschakeld.